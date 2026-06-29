MPS hastası Ezgi'nin bozuk yol isyanı: "Eve hapsoldum"
29.06.2026 11:46
Antalya'da yaşayan MPS hastası Ezgi Polen Çelik, bozuk yol nedeniyle eve hapsoldu.
Antalya'da yaşayan 28 yaşındaki genetik MPS hastası Ezgi Polen Çelik, evlerine giden toprak yolun bozuk olması nedeniyle akülü tekerlekli sandalyesini kullanamadığı için eve hapsoldu.
Kumluca'da yaşayan Ezgi Polen Çelik'te, 3 yaşındayken yapılan kontrollerinde görülme sıklığı 200 binde bir olan ve Morquio sendromu olarak bilinen mukopolisakkaridoz (MPS) ortaya çıktı.
Çelik ailesi normal insanlara göre boyu daha kısa olan kızlarının yaşamını kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapmaya başladı. Aile, pandemi sürecinde Çelik’in evde kapalı kalmaması için 6 yıl önce Kumluca ilçesinde müstakil bir eve taşındı.
TEK BAŞINA DIŞARI ÇIKAMIYOR
Ancak hastalığı nedeniyle yürümesi oldukça kısıtlı olan ve tek başına hareket edebilmek için akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan Çelik, zor günler yaşamaya başladı. Evlerine giden asfalt yolun bitiminden sonra başlayan toprak yol nedeniyle Çelik, tek başına dışarı çıkamaz hale geldi.
Kış aylarında yağan yağmurlarla birlikte yolda devasa yarıklar oluşurken, normal araçların bile geçmekte zorlandığı güzergah, Çelik'in akülü sandalye ile sokağa çıkmasını tamamen imkansız hale getirdi.
"SADECE BALKONDA YAŞIYORUM"
6 yıldır aynı bölgede yaşadıklarını ve ilk yıldan sonra yolun tamamen bozulduğunu belirten Ezgi Polen Çelik, "Akülü arabam var ama yolda kullanamadığım için evden göndermek zorunda kaldım. Sadece evin içinde, balkonda yaşıyorum. Dışarı çıkamıyorum bile. Bağımsız hareket edemediğim için içimden hiçbir şey yapmak gelmiyor." diye konuştu.
Yaşadığı durumundan dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen Çelik, şöyle devam etti:
"- Hastalığım nedeniyle yürümem oldukça kısıtlı. Sadece evin içinde hareket edebiliyorum. Dışarıda sadece akülü arabamla hayatımı idame ettirebiliyorum. Sizin için çok sıradan olan şeyler benim için çok önemli faaliyet. Bu durum beni oldukça kısıtlıyor.
- 6 yıldır burada yaşıyoruz. İlk yıl her şey normaldi ama sonrasında bu duruma geldik. Ben aynı zamanda bir yazarım, insanları görmek, onlara bakmak benim için besleyiciydi ama artık o da elimde değil. Sadece hastaneye gittiğim zaman dışarı çıkabiliyorum."
"YOLU KENDİ İMKANLARIMIZLA DÜZELTİYORUZ"
Kızının 3 yaşında teşhis aldığını ve 25 yıldır hastalığın zorluklarıyla mücadele ettiklerini vurgulayan Nuray Çelik, "Ezgi hayatın içerisine katılmak istiyor ama bazı ataklar ciddi sorunlar yaratabiliyor. Her an her şey olabilir diye yaşıyoruz. Kızımın hiçbir şekilde düşmemesi gerekiyor. Düştüğünde kırıklar oluşabilir, acil hastaneye götürmem gerekebilir. Ancak bu bozuk yol, tam da bu tehlikelere zemin hazırlıyor." diye konuştu.
"Kızım haftalık enzim alıyor, alerjik reaksiyonlar veya kardiyolojik sıkıntılar her an yaşanabilir." diyen anne Çelik, "En ufak bir krizde hastaneye acil ulaşmamız şart" şeklinde konuştu.