Müdürlüğü bıraktı, aynı tersanede kaynak ustası oldu

Kadınların da sanayide her alanda başarılı olabileceğini belirten Çelik, şunları anlattı:

“Burada bir cesaret timsali gösterip, kariyerimi bir kenara bırakarak, erkeklerin egemen olduğu bir sektörde kadınlar da bunu yapabilir diyerek, birçok kadına örnek olabilmek adına bu işi başarmış olmanın gururunu yaşıyorum. Kaynak makinesi kadın- erkek ayrımına bakmıyor, tamamen işin ustalığına bakıyor.

Bu işi ustaca yapabilmek kadın- erkek fark etmeksizin, cinsiyet ayrımı fark etmeksizin, biz kadınların da başarabileceği bir iş. Mutluyum. Artık yönetmek değil; işin içinde, üretimde olmak gerçekten beni çok mutlu ediyor. Bunu yapan diğer kadın arkadaşlarımla da gurur duyuyorum, kendimle de gurur duyuyorum.”