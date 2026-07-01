Muğla'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
01.07.2026 15:34
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla coşkulu bir kutlama töreni düzenlendi.
Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan etkinliklerin ardından, ilçe protokolü ve vatandaşlar teknelerle denize açıldı.
Deniz şehitlerinin anısına mavi sulara çelenk bırakılmasının ardından, limanda gerçekleştirilen su sporları gösterileri büyük ilgi topladı.
Flyboard ve jet ski şovlarıyla renklenen etkinlikte, sporcuların denizde dev bir Türk bayrağı açması meydandaki vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.
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