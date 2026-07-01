Muğla'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Flyboard ve jet ski şovlarıyla renklenen etkinlikte, sporcuların denizde dev bir Türk bayrağı açması meydandaki vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.

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