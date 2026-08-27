Mühürlü boya imalathanesinde yangın. 3 iş yeri hasar gördü
27.08.2026 08:35
Bursa İnegöl'de yaklaşık 3 ay önce belediye tarafından mühürlenen boya imalathanesinde yangın çıktı. 3 iş yeri hasar aldı, 1 minibüs yandı.
Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi 20'nci Sokak’taki duvar boyası üretimi yapılan imalathanede saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. İçeride bulunan boyaların alev almasıyla yangın, kısa sürede büyüyerek tüm imalathaneyi sardı.
8 ARAÇ VE 15 İTFAİYE ERİYLE YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında boya imalathanesi kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı çevredeki 3 iş yerinde de hasar oluştu. İş yerinin önünde park halinde bulunan minibüs de yanarak kullanılamaz hale geldi.
YAVRU KÖPEK KURTARILDI
Yangının çıktığı iş yerinin yanındaki oto tamirhanesinde bulunan 'Kirli' isimli yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başalatıldı.
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