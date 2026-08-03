Munzur Vadisi Milli Parkı'nda orman yangını
03.08.2026 21:54
Tunceli’deki Munzur Vadisi Milli Parkı’nda ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Milli parkın Venk köprüsü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma ekipleri yönlendirildi.
Bakanlar Kurulu kararıyla 1971’de milli park ilan edilen, çok sayıda yaban hayvanı ile endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Munzur Vadisi Milli Parkı’nda çıkan orman yangınına ekipler, sarp arazi şartlarında güçlükle müdahale ediyor.
Kara yolu ulaşımının bulunmadığı ormanlık alandaki yangına sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri dağlık ve engebeli araziyi aşarak bölgeye ulaştı. Yangına tırmık ve el aletleriyle müdahale eden ekipler, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek ve kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, ekiplerin sarp arazide yürüttüğü zorlu mücadele ve yangın dronla görüntülendi.