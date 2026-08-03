Munzur Vadisi Milli Parkı'nda orman yangını

Kara yolu ulaşımının bulunmadığı ormanlık alandaki yangına sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri dağlık ve engebeli araziyi aşarak bölgeye ulaştı. Yangına tırmık ve el aletleriyle müdahale eden ekipler, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek ve kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, ekiplerin sarp arazide yürüttüğü zorlu mücadele ve yangın dronla görüntülendi.