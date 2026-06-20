Ne el frenini çekti ne de dönüp arkasına baktı. 1 dakika kalınca koşmaya başladı
20.06.2026 11:36
Adana'da okul kapısının kapanmasına 1 dakika kala sınav merkezine gelen bir genç, heyecandan otomobilin el frenini çekmeyi unuttu; inip koşarak sınava girdi. Aracın yavaş yavaş yokuş aşağı kaydığı görüldü.
Adana'da sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezleri önünde yoğunluk yaşandı.
Sınava geç kalma telaşı yaşayan bazı adaylar son dakikalarda okullara ulaşmaya çalıştı.
Bu sırada bir genç, kullandığı otomobille sınav merkezine geldi.
Aracını okul önünde bırakan genç, sınava yetişme heyecanıyla ne el frenini çekti ne de aracın kapısını kapattı; doğrudan okula koştu.
Aracın bu sırada geri geri kaymaya başladığı görüldü.
Genç aday sınava yetişip salonuna girerken, otomobilin el freni ise daha sonra ailesi tarafından çekildi.
O anlar çevrede bulunanlar tarafından merakla izlendi.
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