Ne olduğunu satın alınca fark etti, öpüp denize bıraktı
05.05.2026 10:16
DHA
Rize'de restoran işletmecisi Lokman Armağan, satın aldığı balıklar arasında "dünyanın en değerli su hazinelerinden birinin" de olduğunu gördü. Balığın yaşadığını fark eden Armağan, hayvanı öperek denize bıraktı.
Türkiye'de aşırı avlanma ve çevresel faktörler nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altına giren mersin balığını korumak, popülasyonunu artırmak için birçok çalışma yürütülürken dikkati çeken bir olay yaşandı.
Rize'de restoran işletmecisi Lokman Armağan, amatör balıkçılardan satın aldığı balıklar arasında "dünyanın en değerli su hazineleri" arasında sayılan mersin balığının da olduğunu gördü.
Üstelik hayvan canlıydı ve çırpınıyordu.
"KAYIKÇIMIZ YASAK OLDUĞUNU BİLMEDEN SATMIŞ"
Lokman Armağan, yaşananları anlatırken “Sabahları limanlarda ufak kayıklardan satın aldığımız balıklar arasında bir mersin balığına rastladık. Kayıkçımız yasak olduğunu bilmeden satmış. Satışının yasak olduğu konusunda kooperatiflere de bilgilendirme yaptık.” diye konuştu.
"TOPLUM GERÇEKTEN DUYARLIYMIŞ"
Balığı öperek denize bıraktıkları anları sosyal bir duyarlılık oluşması için videoya aldıklarını belirten Armağan, “Bedelini ödeyip denize azat ettik. Toplum gerçekten duyarlıymış, böyle hareketlerin olmasını bekliyorlarmış. Teşekkür ve takdir mesajları bize ayrı bir pozitif enerji verdi.” ifadesini kullandı.
Sürdürülebilir balıkçılık için vatandaşlar ve amatör balıkçılara çağrıda bulunan Armağan, "Bu denizler bizim ortak yaşam alanımız. Balık tutan kişilerin, bizim de haklarımızın olduğunu unutmaması gerekiyor. Denizdeki balıkların neslini sürdürebilmek için hangi yasal ölçülerde müsaade ediliyorsa ona uymalıyız. Denetimlerin vicdanlarımızda artması gerekir.” diye konuştu.