Nikah gününü aldı, 1 saat sonra hayatını kaybetti. Ailesi tahliye kararına tepkili

Hayatını kaybeden Onur Civelek'in ailesi kararla alakalı düşüncelerini aktardı. Anne Sema Civelek: “Ben sonuna kadar bu işin arkasındayım. Adalet istiyorum. Daha 35 günlük taziyem var. Şüphelinin bu kadar çabuk salınmasıyla benim acım yeniden tazelendi. Çocuğum bana bakıyordu, benimle ilgileniyor, hastanelere götürüyordu.”

Baba Yavuz Civelek: Karşı tarafın asli kusurlu olmasına rağmen şüphelinin 29 günde dışarı çıkmasından dolayı biz adalet istiyoruz. Oğlum ve nişanlısı kazadan bir saat önce 14 Ağustos'a nikâh günü almışlardı. 30 Ağustos'ta da düğünleri vardı. 28-29 günde nasıl dışarı çıkabiliyor? Biz adalet istiyoruz.