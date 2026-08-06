Nikah gününü aldı, 1 saat sonra hayatını kaybetti. Ailesi tahliye kararına tepkili
06.08.2026 12:16
Antalya’da motosiklet sürücüsü Onur Civelek’in ölümüne neden olan kazayla ilgili tutuklanan otomobil sürücüsünün tahliyesine ailesi tepki gösterdi.
ASLİ KUSURLU BULUNDU, TAHLİYE EDİLDİ
Antalya’nın Kumluca ilçesinde 30 Haziran’da meydana gelen kazada, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 27 yaşındaki Onur Civelek hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü N.M. tutuklandı.
Bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu belirtilen N.M., 29 gün sonra tahliye edildi. Ailenin avukatı, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tutukluluğun devamını talep ettiğini ancak tahliye kararına yapılan itirazların reddedildiğini söyledi.
DÜĞÜN HAYALİ YARIM KALDI
Dosyadaki delillerin henüz tamamlanmadığı ve Adli Tıp Kurumu raporunun da beklenildiği belirtildi. Civelek ailesi tahliye kararına tepki gösterdi.
Öte yandan Civelek’in kazadan yaklaşık 1 saat önce nişanlısıyla 14 Ağustos için nikâh günü aldığı, düğününün ise 30 Ağustos’ta yapılmasının planlandığı öğrenildi.
AİLENİN TEK TALEBİ ADALET
Hayatını kaybeden Onur Civelek'in ailesi kararla alakalı düşüncelerini aktardı. Anne Sema Civelek: “Ben sonuna kadar bu işin arkasındayım. Adalet istiyorum. Daha 35 günlük taziyem var. Şüphelinin bu kadar çabuk salınmasıyla benim acım yeniden tazelendi. Çocuğum bana bakıyordu, benimle ilgileniyor, hastanelere götürüyordu.”
Baba Yavuz Civelek: Karşı tarafın asli kusurlu olmasına rağmen şüphelinin 29 günde dışarı çıkmasından dolayı biz adalet istiyoruz. Oğlum ve nişanlısı kazadan bir saat önce 14 Ağustos'a nikâh günü almışlardı. 30 Ağustos'ta da düğünleri vardı. 28-29 günde nasıl dışarı çıkabiliyor? Biz adalet istiyoruz.
AİLE AVUKATI: DELİLLER TAMAMLANMADAN TAHLİYE KARARI VERİLDİ
Ağabey Ümit Civelek: Henüz acımız daha tazeyken karşı tarafı 29 günlük bir süreçte serbest bıraktılar. Kardeşim kazadan bir saat önce nişanlısıyla birlikte nikâh dairesine gidip 14 Ağustos'a nikâh tarihi aldı. 30 Ağustos'ta düğünü vardı ama nasip olmadı. 29 gün gibi kısa bir sürede salıverilmesi bizim acımızı yeniden tazeledi. Biz adalet, tarafsız bir yargılama istiyoruz.
Ailenin avukatı Cennet Ceren Akkelle: 29 günün sonunda Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı, tutukluluk halinin devamını talep etti ancak Sulh Ceza Hâkimliği şüpheliyi tahliye etti. Gerek taraf olarak biz gerekse Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti ancak itirazlarımız reddedildi. Dosyada deliller henüz tamamlanmadı ve Adli Tıp Kurumu raporu da gelmedi. Bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu tespit edilen şüphelinin tahliye edilmesi ailenin adalete olan güvenini sarstı.
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