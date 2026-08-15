Nişan yolunda feci kaza: 5 ölü, 11 yaralı
15.08.2026 12:38
Son Güncelleme: 15.08.2026 13:06
Diyarbakır'da yol kenarına devrilen minibüste 5 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı. Yolcuların Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktığı öğrenildi.
Kaza, sabah saatlerinde Lice-Kulp kara yolu kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Minibüsteki yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.
5 ÖLÜ, 11 YARALI
Diyarbakır Valiliği, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.
Valilik açıklamasında, Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Heylo mezrasında trafik kazası meydana geldiğini, kazanın hemen ardından bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edilip, yaralı vatandaşların hastanelere nakledildiği belirtildi.
Açıklamada, "Meydana gelen trafik kazasında; 2 vatandaşımız olay yerinde, 3 vatandaşımız ise kaldırıldıkları hastanelerde olmak üzere toplam 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 3'ü ağır olmak üzere 11 yaralı vatandaşımızın tedavileri, ilimizdeki çeşitli hastanelerde devam etmektedir. Kazayla ilgili gerekli inceleme ve tahkikat başlatılmıştır." denildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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