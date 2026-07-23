Nişantaşı'nda yedi katlı binada yangın paniği
23.07.2026 13:24
İstanbul'un Şişli ilçesinde, yedi katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı.
PATLAMA SESİ DUYULDU
İstanbul'un Şişli ilçesi Nişantaşı Rumeli Caddesi'nde bulunan yedi katlı binada saat 12.00 sıralarında çıktı.
Edinilen bilgiye göre, binanın -2’nci katında bulunan elektrik kofrasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama sesi duyuldu.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Patlama sonrası yangın çıkması üzerine haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibi bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da içeride mahsur kalan olup olmadığını kontrol etti.
ÖLEN YA DA YARALANAN YOK
Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken kofrada hasar meydana geldi.
Yangın anları ve itfaiye ekiplerinin çalışması çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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