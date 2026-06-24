Normalde 200 TL. 50 TL'ye satınca başına gelmeyen kalmadı
24.06.2026 08:03
Sivas'ta 200 TL'ye satılan lahmacunun tanesini 50 TL'den satan işletme şikayet edildi. Ticaret Müdürlüğü'nün denetimlerinde ise herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmadı.
Sivas’ta 15 yıldır gıda sektöründe faaliyet gösteren Selahattin Yabalı, üç yıl önce hayata geçirdiği kampanyayla uygun fiyatlı lahmacun satmaya başlayınca başına gelmeyen kalmadı.
İşletme, kimliği açıklanmayan kişiler tarafından sürekli şikayet edildi.
İş yeri mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve kira ödemediğini aktaran Yabalı ise “Yaklaşık 15 senedir lokanta sektöründe hizmet veriyorum. 3 sene önce yaptığımız kampanya ile vatandaşlarımıza kaliteli ve ucuz ürün sunuyoruz. Ama son dönemlerde sürekli şikayet edildiğimiz için mağduruz. Şikayetlerin meslektaşlarımızdan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz.” dedi.
Yabalı, “Şu an lahmacun çoğu yerde 200-300 TL’ye satılırken biz 50 TL’ye satıyoruz. CİMER’e ucuz satıyor, at eti satıyor, menüsü bulunmuyor şeklinde şikayet etmişler. Ama biz kullandığımız ürünlerin hepsini faturalı yerlerden alıyoruz, kaliteli malzeme kullanıyoruz.” ifadesini kullandı.
“Biz sattığımız ürünün arkasındayız, alışveriş yaptığımız yerlerin hepsi belirli. İsteyen istediği yerden gelip iş yerimizi kontrol edebilir, gönül rahatlığıyla ürünlerin lezzetine bakabilirler” diyen Selahattin Yabalı, şöyle devam etti:
“Kazancımızda, karımızda oluyor. Ben bu şekilde kazanıyorsam diğerleri nasıl kazanamıyor bilmiyorum. Biz halka hizmet ederek insanlara yardımcı olmaya çalışırken bize karalama kampanyası yapanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum.”