O kadar kıymetli ki, yere serilmiyor. Çelik kasada saklanıyor

"Geleneksel ve kültürel Türk kilim ve halı dokumacılığı ömrünü tamamlamak üzere"

Türkiye'de pek çok meslekte olduğu gibi geleneksel ve kültürel Türk halı ve kilim dokumacılığı sektörünün de ömrünü tamamlamak üzere olduğunu kaydeden Yunus Emre Erdem, "Bu işi merhum babamız Ahmet Erdem'den devraldık. Ve yarım asra aşkın süredir yapıyoruz. Bu önemli kültürü yaşatmak için bazı halıları elimizde tutuyoruz. Bunlardan biri Milas Karaova halısı olarak bilinen ve 2 asır önce Bodrum'da dokunduğu bilinen özel bir halı. Bu halıyı yılllar önce bir müşteriden satın olarak koleksiyonumuza koymuşuz. Halı hiç yerde kullanılmayıp duvarda asılı kullanıldığı için orijinal özelliklerini kaybetmemiş. Desen ve halı bütünlüğü devam ediyor. Türünün en nadir örneklerinden biri. Oldukça yüksek meblağlar teklif edilmesine rağmen satmıyoruz. Bunun yanında aynı dönemde dokunmuş bir de Fethiye Kaya seccade adıyla bilinen halımız var. Zamanında seccade olarak kullanıldığı için bir miktar deforme var ancak yine de 2 asırlık özelliğini halen koruyor" dedi.

Tamamen halıya olan sevgi ve bu kültüre olan bağlılık nedeniyle servet değerindeki halıları satmadıklarını kaydeden Erdem, üzerine basılmaya kıyılamayan ve manevi değeri ölçülemeyen halıları özel ziyaretçileri geldiğinde çıkarıp sergilediklerini belirtti.