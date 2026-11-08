Odun ateşinde ağır ağır kaynatılıyor. Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi

Geleneksel yöntemlerle hazırlanan elma ve armut pekmezine ilave şeker veya katkı maddesi eklenmiyor. Meyvelerin kendi doğal şekeri ve aromasıyla hazırlanan yöresel lezzet, özellikle soğuk kış günlerinde kahvaltı sofralarında tüketiliyor.

HER KAZAN GEÇMİŞTEN BİR HATIRAYI YAŞATIYOR

Ağasar'da pekmez yapımı yalnızca kışlık yiyecek hazırlığından ibaret değil. Büyüklerden öğrenilen üretim kültürünün, aile dayanışmasının ve toprağa bağlılığın önemli bir parçası olan gelenek, yöre insanı tarafından gelecek kuşaklara aktarılmaya çalışılıyor. Bir zamanlar hemen her evin bahçesinde kurulan kazanlarda sürdürülen bu gelenek, yöresinin kültürüne ve değerlerine sahip çıkan vatandaşların çabalarıyla yaşatılıyor.

Ağasar'da kaynayan her kazan, geçmişten bugüne uzanan bir kültürü ve alın terini temsil ederken, hazırlanan her kavanoz da ninelerden ve dedelerden kalan hatıraları yaşatıyor.