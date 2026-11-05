Oğluna koyduğu isimle gündem oldu: "Vicdanım kabul etmiyor"
05.11.2026 09:58
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir muhtar, İsrail saldırılarına dikkat çekmek için yeni doğan oğluna Filistin ismini verdi.
Bitlis'te bir kişi yeni doğan çocuğuna Filistin ismini verdi.
Tatvan'da yaşayan mahalle muhtarı Sinan Akyüz'ün 2 Kasım'da dünyaya gelen üçüncü çocuğuna verdiği isimle, Filistin'de yaşanan saldırılara ve sivil kayıplara dikkat çekmek istediğini söyledi.
"FİLİSTİN'İN YANINDA OLMAK İSTİYORUM"
Akyüz, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalamadıklarını ifade ederek, "Üçüncü çocuğumun ismini Filistin koydum. İsrail ve Amerika'nın Filistin'de yaptığı zulme vicdanımız el vermedi." şeklinde konuştu.
Çocuğuna Filistin ismini vermesinin bir destek ve tepki mesajı olduğunu vurgulayan Akyüz, "Ben Filistin'in yanında olmak istiyorum. Buna bir tepki olarak çocuğumun ismini Filistin bıraktım." ifadelerini kullandı.
"VİCDANIMIN KABUL EDEBİLECEĞİ BİR DURUM DEĞİL"
"Filistin'de yaşanan zulümler, bu kadar çocuğun ve ailenin hayatını kaybetmesi vicdanımın kabul edebileceği bir durum değil." diyen Akyüz, şöyle devam etti:
"- Elimden gelen bu olduğu için çocuğumun ismini Filistin koydum."