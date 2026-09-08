Oğluna Ronaldo'nun adını verdi. Bir oğlu daha olursa adı Jose Dinis Aveiro koyacak

Ailesi ve çevresinin karşı çıkmalarına rağmen Ronaldo isminden vazgeçmediğini belirten Karakaş, "Üçüncü çocuğum oldu. Onun ismini Cristiano Ronaldo koydum. Onun merhametinden dolayı, Filistin'e yardım ettiği ve her zaman Müslümanların yanında, garibanların yanında olduğundan dolayı bu ismi verdim." dedi.

Ronaldo ile gurur duyduğunu anlatan Karakaş, "Eğer bir erkek çocuğum daha olursa onun adını da babasının ismi olan 'Jose Dinis Aveiro' koyacağım. Şu an kimse tepki vermedi ama ailem biraz karşı çıktı." ifadelerini kullandı.