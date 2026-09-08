Oğluna Ronaldo'nun adını verdi. Bir oğlu daha olursa adı Jose Dinis Aveiro koyacak
08.09.2026 11:45
Son Güncelleme: 08.09.2026 11:45
Diyarbakır'da bir adam oğluna Portekizli ünlü futbolcu Ronaldo'nun ismini verdi. Ronaldo Karakaş'ın babası, bir oğlu daha olursa ona da Ronaldo'nun babasının ismini verecek.
Diyarbakır'da yaşayan inşaat işçisi Recep Karakaş, bir ay önce dünyaya gelen oğluna Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ismini verdi.
Kayapınar ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 20 yıldır inşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan Recep Karakaş, 2015 yılında hayatını Leyla Karakaş ile birleştirdi.
Mustafa ve Asel Irmak isminde iki çocuğunun ardından çiftin bir ay önce de erkek çocukları dünyaya geldi.
Baba Karakaş, üçüncü çocuklarına hayranı olduğu Al Nassr'ın golcüsü Portekizli Cristiano Ronaldo'nun ismini verdi.
BİR OĞLU DAHA OLURSA RONALDO'NUN BABASININ ADINI VERECEK
Ailesi ve çevresinin karşı çıkmalarına rağmen Ronaldo isminden vazgeçmediğini belirten Karakaş, "Üçüncü çocuğum oldu. Onun ismini Cristiano Ronaldo koydum. Onun merhametinden dolayı, Filistin'e yardım ettiği ve her zaman Müslümanların yanında, garibanların yanında olduğundan dolayı bu ismi verdim." dedi.
Ronaldo ile gurur duyduğunu anlatan Karakaş, "Eğer bir erkek çocuğum daha olursa onun adını da babasının ismi olan 'Jose Dinis Aveiro' koyacağım. Şu an kimse tepki vermedi ama ailem biraz karşı çıktı." ifadelerini kullandı.
"OĞLUM RONALDO GİBİ MERHAMETLİ OLSUN"
Çocuklarının da Ronaldo'yu çok sevdiğini anlatan baba Karakaş, en büyük hayalinin imzalı bir Ronaldo forması olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"- Oğlum büyürse Ronaldo'ya benzesin. Onun gibi merhametli olsun, şefkatli olsun. Yani adaletli olsun, insana yardımcı olsun. Futbolcu olmasa da onun gibi merhameti olsun. İnsana olan o merhameti o çocuğumda da olsun."