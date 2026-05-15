Oğlunun portresiyle gitti. "Ne olur bir an önce karar verin"
15.05.2026 13:26
Son Güncelleme: 15.05.2026 13:29
Antalya'da kendisinden sigara isteyen gençler tarafından öldürülen Hamit Aras'ın annesi, duruşmaya oğlunun portresiyle gitti. Yaşlı kadın "Ne olur bir an önce ceza verin de buralara gelmeyeyim." dedi.
Paramedik Hamit Aras'ın dövülerek öldürülmesine ilişkin davanın dördüncü duruşması, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşmaya tutuklu sanıklar Muhammet Emir K. ile Savaş İnceoğulları, Hamit Aras'ın annesi Şükriye Tavşan ve taraf avukatları katıldı.
Sanıklardan Gökhan A. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.
Bir önceki duruşmada sanık Muhammet Emir K. ile İ.S.'nin kemik yaşlarının belirlenmesi için rapor istenmişti.
Mahkemeye ulaşan raporda, Muhammet Emir K.'nın kemik yaşının 22 olduğu belirtildi. İ.S.'ye ilişkin kemik yaşı tespit raporunun ise beklendiği bilgisi paylaşıldı.
Tutuklu sanık Muhammet Emir K. savunmasında, "Gelen rapordan bir şey anlayamadım." dedi.
Tutuklu sanık Savaş İnceoğulları, "İçinde bulunduğum durumdan pişmanım." ifadelerini kullandı.
Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlanan G.A. da, "Diyeceğim bir şey yok" dedi.
"BU GİDİŞLE KENDİMİ DE KAYBEDECEĞİM"
Anne Şükriye Tavşan ise duruşmaya oğlunun portresiyle geldi.
Tavşan, "Niye uzuyor bu dava, bir an önce cezalansınlar rahatlayayım. Burada arkadaşlarını görünce üzülüyorum. Bu gidişle kendimi de kaybedeceğim. Ne olur bir an önce ceza verin de buralara gelmeyeyim." diyerek gözyaşı döktü.
Mahkeme heyeti, Hamit Aras'ın annesinin avukatı tarafından yapılan yaş tahsisi talebini kabul etti.
Heyet, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.