Öğretmenliği bırakıp firma kurdu. 64 meyveden ve sebzeden üretilip dünyaya satılıyor

Firmanın ikinci kuşak temsilcisi Kocaacar, AA muhabirine, babasının "Yoruldum kızım gel bana destek ol" sözüyle öğretmenliği bırakıp iş dünyasına adım attığını söyledi.

Şirket işlerini yakından takip edebilmek için öğretmenlik yaptığı dönemde Akdeniz Üniversitesinde işletme alanında master yaptığını belirten Kocaacar, 3 yıl babasıyla çalıştığını ancak babasının vefatı sonrası sorumluluk alanının daha da genişlediğini dile getirdi.

Köklü bir firmayı daha üst seviyelere taşımak için ürün çeşitliliği alanında çalışmalar yaptığını söyleyen Kocaacar, şöyle dedi:

"Tek vardiyada 2 bin ton gibi bir yıllık kapasiteye sahibiz, 19 ülkeye ürünlerimiz gidiyor. Bunu artırmak için elimizden geldiğince çalışma yapıyoruz. En uzak Trinidad Tobago'ya ürünümüz gitti. ABD ağırlıklı çalışıyoruz. Kanada, Japonya, Hollanda, Belçika, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar başta olmak üzere toplamda 19 ülkeye ulaştık. 64 farklı meyve ve sebzeden yapılmış ürünlerimiz var, 600'ün üstünde ürün çeşitliliğine sahibiz. Hem yöresel geleneksel ürünlerimiz hem de farklı bakış açısıyla geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimizle beraber çok geniş bir ürün çeşitliliğine sahibiz."