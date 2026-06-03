Oğuz'un cansız bedeni bulundu, arkadaşı hala aranıyor
03.06.2026 14:12
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düştükleri Kelkit Çayı'nda kaybolan iki arkadaştan Oğuz Kale'nin cansız bedenine ulaştı. İlker Parlak'ı arama çalışmalarıysa altıncı gününe girdi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Erek Mahallesi’nde 28 Mayıs 2026 tarihinde kuzen oldukları öğrenilen Atakan Kale, Furkan Kale, Oğuz Kale ve arkadaşı İlker Parlak, üç tekerlekli elektrikli triportörle Kelkit Çayı kenarındaki sette gezintiye çıktı.
Bir süre sonra grup, fotoğraf çektirmek için araçla çaya yaklaştı. Ancak bu sırada triportör çaya devrildi. Atakan ve Furkan Kale, kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı. Oğuz Kale ve İlker Parlak ise son günlerde debisi iyice yükselen Kelkit Çayı'nda gözden kayboldu.
SONARLAR VE KADAVRA KÖPEĞİ DE DEVREDE
Kayıp iki gencin bulunması için havadan ısıya duyarlı dronlarla, karadan komandolarla, sudan botlarla, su altında ise sonarlarla arama çalışması başlatıldı.
Çalışmalara Çorum, Amasya, Samsun ve Yozgat'tan AFAD ekipleri, Ordu'dan polis dalgıçları ile Ankara’dan Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) timleri de destek verdi.
Bugün Ankara’dan JAK timleri tarafından getirilen 3 sonar ve jandarma köpek unsurları tarafından getirilen 1 kadavra köpeği ile çalışmalara devam edildi.
AFAD koordinesinde 161 personelin katıldığı, 6 dron, 8 bot, 3 sonar, 1 kadavra köpeği ve 37 aracın kullanıldığı çalışmalar, Boğazkesen mevkiinde Yeşilırmak ile birleşen Kelkit Çayı’nın Hasan Uğurlu Barajı’na kadar uzanan bölümünde ve baraj gölünde yoğunlaştırıldı.
KADAVARA KÖPEĞİ TEPKİ VERDİ
Öğle saatlerinde Kale Köyü yakınlarında tarihi Boğazkesen Köprüsü civarında kadavra köpeğinin tepki verdiği noktada Oğuz Kale'nin cansız bedeni bulundu.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü İHA ekibi tarafından da dronla tespit edilen Kale’nin cansız bedeni, sudan botlarla çıkarılarak Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kayıp İlker Parlak’ı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.