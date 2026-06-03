Oğuz'un cansız bedeni bulundu, arkadaşı hala aranıyor

Kayıp iki gencin bulunması için havadan ısıya duyarlı dronlarla, karadan komandolarla, sudan botlarla, su altında ise sonarlarla arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara Çorum, Amasya, Samsun ve Yozgat'tan AFAD ekipleri, Ordu'dan polis dalgıçları ile Ankara’dan Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) timleri de destek verdi.

Bugün Ankara’dan JAK timleri tarafından getirilen 3 sonar ve jandarma köpek unsurları tarafından getirilen 1 kadavra köpeği ile çalışmalara devam edildi.

AFAD koordinesinde 161 personelin katıldığı, 6 dron, 8 bot, 3 sonar, 1 kadavra köpeği ve 37 aracın kullanıldığı çalışmalar, Boğazkesen mevkiinde Yeşilırmak ile birleşen Kelkit Çayı’nın Hasan Uğurlu Barajı’na kadar uzanan bölümünde ve baraj gölünde yoğunlaştırıldı.