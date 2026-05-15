Okul servisi faciası. 2'si öğrenci 3 kişi hayatını kaybetti

15.05.2026 17:47

Yozgat'ta öğrenci servisi kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile iki öğrenci yaşamını yitirdi.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinden Söğütlü köyüne seyir halinde olan sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 66 ADT 198 plakalı öğrenci servisi, Söğütlü köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

ÜÇ ÖLÜ VAR

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Kazada ilk belirlemelere göre, 2 öğrenci ile servis şoförü hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AA muhabirine, "Saraykent ilçesinden Söğütlü'ye giden servis aracı tek taraflı kazaya karışıyor. Kazada maalesef 2 öğrencimiz ile servis şoförü vefat ediyor. Geri kalan 7 öğrencimiz yaralı. Birinin kalça kırığı var, diğerlerinin durumlarının iyi olduğu belirtiliyor." dedi.

