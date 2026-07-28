Okullarda mescit açılacak valilik kaymakamlıklara yazı gönderdi
28.07.2026 11:38
Son Güncelleme: 28.07.2026 11:48
İstanbul Valiliği, mevcut ve yeni yapılacak okullarda öğrencilerin ibadet ihtiyaçlarının karşılanması için ilçe kaymakamlıklarına yazı gönderdi. Düzenlemenin amacı, öğrencilerin cuma namazı gibi gerekçelerle okullardan ayrılmasına çözüm bulmak.
İstanbul Valiliği, okullarda mescit açılmasına ilişkin 39 ilçe kaymakamlığı ve diğer kurumlara yazı gönderdi.
İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla gönderilen yazıda "Toplumumuzun manevi değerleri doğrultusunda, öğrencilerimizin ve eğitim çalışanlarının temel hak ve özgürlükleri kapsamında yer alan ibadet ihtiyaçlarının karşılanması önem arz etmektedir." denildi.
Okul ortamlarında öğrencilerin sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesi ile birlikte, inanç ve ibadetlerini uygun ortamlarda yerine getirilebilecekleri alanların sağlanması gerektiğinin vurgulandığı valilik yazısında, "Eğitim hizmetlerinin bütünleyici bir parçası olup önemli bir gereksinim haline gelmiştir." denildi.
Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'nin 5. maddesinin (ç) bendi ile Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 81. maddesinin 6. fıkrasına atıf yapılan yazıda şu ifadelere yer verildi:
"Öğrencilerin uygun zaman aralıklarında ibadetlerini güvenli olarak yerine getirebilmeleri ve ibadet gerekçesiyle okul dışına çıkışların en aza indirilerek eğitim saatlerinin verimli bir şekilde kullanılması, eğitim öğretim süreçlerinin aksamaması amacıyla cuma namazı gibi toplu ibadetlere katılmak isteyenler için okul bünyelerinde uygun fiziki şartlara sahip mescit alanlarının oluşturulması gerekmektedir.
YENİ YAPILACAK OKULLARA İMKAN SAĞLANACAK
Bu kapsamda; yeni yapılacak okul ve eğitim kurumlarının proje ve planlamalarında, cuma namazı kılınabilmesine imkan sağlayacak, yeterli fiziki kapasiteye sahip mescit alanına yer verilmesi, halihazırda kullanılan okul ve eğitim kurumlarında ise; mevcut imkanlar çerçevesinde uygun alanların dönüştürülmesi suretiyle, cuma mescidi olarak kullanılmak üzere alan oluşturulması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."
YÖNETMELİK NE DİYOR?
Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği"nin 5. maddesinin (ç) bendinde şu ifadeler yer alıyor:
"ç) Her kurumda; kurumun özelliğine uygun yeteri kadar müdür yardımcısı odası, idari oda, abdesthane, doğal aydınlatmalı uygun mekânda kadın ve erkek için ayrı mescit, kantin/kafeterya, teshin/ısı merkezi, su deposu, sistem odası, ilgili mevzuatına göre sığınak, depo/araç-gereç odası/arşiv odası, teknisyen odası, yardımcı personel odası, tuvalet ve lavabo, ayrıca pansiyonlar hariç her kurumda müdür odası bulunması gerekir."
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği"nin 81. maddesinin 6. fıkrasında ise şu ifadeler kullanılıyor:
“(6) Yatılı bölge ortaokullarının pansiyon kısımlarında ibadethane açılır. Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında talep edilmesi hâlinde ibadet ihtiyaçlarını karşılayacak uygun mekân ayrılabilir.”
MEB'in yönetmeliklerine ve valiliklerin talimatları doğrultusunda okullarda ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasının gerektiğine dikkat çekildi.
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