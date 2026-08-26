Ölüdeniz'de paraşüt kazası. Eğitmen ile Çinli turist hayatını kaybetti

Acı olay Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana geldi.

Sabah saatlerinde Babadağ’ın bin 900 metre pistinden pilot Ali Kıdıl ile Çin uyruklu turist Xiangrui Meng tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi.

Paraşüt, havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle kayalık ve sarp bölgeye düştü.