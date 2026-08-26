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Ölüdeniz'de paraşüt kazası. Eğitmen ile Çinli turist hayatını kaybetti

26.08.2026 18:17

İHA

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Muğla'da paraşüt kazası meydana geldi. Metrelerce yüksekten kayalıklara düşen paraşütteki eğitmen ve Çinli bir turist yaşamını yitirdi.

Ölüdeniz'de paraşüt kazası. Eğitmen ile Çinli turist hayatını kaybetti
IHA

Acı olay Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana geldi.

 

Sabah saatlerinde Babadağ’ın bin 900 metre pistinden pilot Ali Kıdıl ile Çin uyruklu turist Xiangrui Meng tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi.

 

Paraşüt, havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle kayalık ve sarp bölgeye düştü.

KURTARMA ÇALIŞMASI 100 SAAT SÜRDÜ 1
IHA

KURTARMA ÇALIŞMASI 100 SAAT SÜRDÜ

Kazayı gören diğer yamaç paraşütü pilotlarının ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. 

 

Sarp ve kayalık arazi nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük yaşayan ekipler, yaklaşık 10 saat süren zorlu kurtarma çalışması yürüttü. 

Ölüdeniz'de paraşüt kazası. Eğitmen ile Çinli turist hayatını kaybetti 2
IHA

Helikopter desteğinin de sağlandığı operasyonda ekipler, kayalık alanda bulunan iki kişinin cansız bedenine ulaştı. 

 

Bölgede çalışmaların sürdüğü, cenazelerin bulundukları bölgeden alınıp hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi.