Oluşumu milyonlarca yıl süren kanyon yırtıcı kuşlara ev sahipliği yapıyor

Gezende Kanyonu, tektonik hareketlerin ve karstik süreçlerin birlikte etkili olduğu bir morfolojik yapı içerisinde bulunuyor. Kanyonun jeolojik yapısını, kireçtaşı ve dolomit gibi karstlaşmaya müsait litolojik birimler oluşturuyor. Kayaçların ortaya çıkışı ise bundan yaklaşık 145-200 milyon yıl öncesine dayanıyor.

Daha önce yapılan çalışmalarda kanyon yatağında, binlerce yatak çukuru tespit edilmişti. Ayrıca kanyon boyunca oluk yapılar, doğal köprüler ve labirent benzeri yapılara da rastlanabiliyor.

Macera turizmine yatkın olan Gezende Kanyonu'nun şekillenmesinde nehrin akışı temel belirleyici etkenlerin başında geliyor. Nehrin taşıdığı su miktarı, Gezende Barajı’nın inşasından sonra farklılık göstermeye başlamıştı.

Kanyonun çevresi, Akdeniz iklim özellikleri gösteren bir bitki örtüsü ile kaplı. Daha yüksek kesimlerde ise sedir ve ardıç türleri görülüyor.