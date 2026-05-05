Oluşumu milyonlarca yıl süren kanyon yırtıcı kuşlara ev sahipliği yapıyor
05.05.2026 09:59
DHA
Mersin'in Gülnar ilçesinde turkuaz renginde akan suyuyla dikkat çeken Gezende Kanyonu, ziyaretçilerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Kent merkezine 190, Gülnar ilçe merkezine ise 40 kilometre mesafedeki Gezende Kanyonu, turkuaz renginde akan su ile dikkat çekiyor.
Gezende Mahallesi’nde bulunan kanyona araç park alanından yaklaşık 1 kilometre yürüyerek ulaşılabiliyor.
Ermenek Çayı üzerinde yer alan kanyon, doğa yürüyüşü ve kamp yapma imkanı sunuyor. Drone ile havadan görüntülenen Gezende Kanyonu’nun turizme açılması için çalışmalar sürüyor.
Gezende Kanyonu, tektonik hareketlerin ve karstik süreçlerin birlikte etkili olduğu bir morfolojik yapı içerisinde bulunuyor. Kanyonun jeolojik yapısını, kireçtaşı ve dolomit gibi karstlaşmaya müsait litolojik birimler oluşturuyor. Kayaçların ortaya çıkışı ise bundan yaklaşık 145-200 milyon yıl öncesine dayanıyor.
Daha önce yapılan çalışmalarda kanyon yatağında, binlerce yatak çukuru tespit edilmişti. Ayrıca kanyon boyunca oluk yapılar, doğal köprüler ve labirent benzeri yapılara da rastlanabiliyor.
Macera turizmine yatkın olan Gezende Kanyonu'nun şekillenmesinde nehrin akışı temel belirleyici etkenlerin başında geliyor. Nehrin taşıdığı su miktarı, Gezende Barajı’nın inşasından sonra farklılık göstermeye başlamıştı.
Kanyonun çevresi, Akdeniz iklim özellikleri gösteren bir bitki örtüsü ile kaplı. Daha yüksek kesimlerde ise sedir ve ardıç türleri görülüyor.
Henüz resmi bir koruma veya turizm statüsüne sahip olmayan kanyonda, özellikle yaz aylarında, mevsimsel akışa bağlı olarak belirli bölümlerinde su aktiviteleri yapılabiliyor.
Kanyonun üst kotlarında bulunan seyir noktaları, bölgeyi kuş gözlemi gibi pasif sporlara da uygun hale getiriyor. Canlı çeşitliliği açısından dikkat çeken kanyon, yırtıcı kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor. Ancak alanda turizm altyapısının kısıtlı olması nedeniyle söz konusu etkinliklerin birçoğu bireysel şekilde gerçekleşebiliyor.
