Kızıl Vadi'de zaman zaman yürüyüş yaptığını ve Yüzen'in kafesinde mola verdiğini söyleyen Muammer Aydın ise mekanın bölge için farklı bir yere sahip olduğunu belirtti. Aydın; "Zaman zaman Kapadokya bölgesinde yürüyüşe çıkıyorum. Kızıl Vadi'den geçerken bu kafede mola veriyorum. Burası çok nadir bulunan ve Kapadokya bölgesinde başka yerde olmayan bir mekan. Burada yürürken mola vererek dinleniyoruz" dedi. Kayaların arasında 9 metrekarelik mütevazı kafesinde 41 yıldır turistleri ağırlayan Reşat Yüzen, ilerleyen yaşına rağmen her gün vadideki yerini alarak Kapadokya'nın doğal güzellikleri arasında kendine özgü yaşamını sürdürüyor.