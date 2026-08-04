Önce çarptı, sonra yaralıların üzerinden otomobiliyle geçti, tutuklandı

Kazanın ardından hem kendisinin hem de ailesinin ciddi şekilde etkilendiğini söyleyen Aksaç, "İki kolum alçıda, vücudumuzun çeşitli yerlerinde yaralar var. Eşimin ve çocuklarımın da yaraları ve kırıkları bulunuyor. En ağır olan ise yaşadığımız psikolojik travma. Çocuklarım korku içinde, biz de aynı durumdayız. Kimsenin böyle bir olay yaşamasını istemem" diye konuştu.

Kazanın kendileri için bir trafik kazasının ötesine geçtiğini ifade eden Aksaç, "Eğer çarptıktan sonra dursaydı, ‘Kazadır, insanlık hali' der geçerdik. Ama eşimin ve çocuklarımın üstünden bile bile geçmesi bizi derinden yaraladı. O an hayatın bittiğini düşündüm. Çocuklarım gözümün önüne geldi. Tek isteğimiz adaletin yerini bulması ve başka insanların canının yanmaması. Bu olay sadece bizim ailemizin başına gelmedi, yarın başkasının da başına gelebilir." dedi.