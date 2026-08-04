Önce çarptı, sonra yaralıların üzerinden otomobiliyle geçti, tutuklandı
04.08.2026 09:52
Son Güncelleme: 04.08.2026 09:53
Mersin'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yerdeki yaralı ailenin üzerinden aracıyla geçerek kaçan 20 yaşındaki sürücü, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
Mersin'de otomobil ile motosikletin çarpışmasının ardından yerde bulunan yaralıların üzerinden aracıyla geçerek kaçtığı iddia edilen 20 yaşındaki sürücü M.R.Y., polis ekiplerince yakalanarak ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. Kazada yaralanan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kaza, 5 gün önce Toroslar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ani manevra yapan 34 KVA 057 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu 33 CKP 09 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle çocuklardan biri otomobilin kaputuna, diğerleri ise yola savruldu.
Otomobil sürücüsü M.R.Y., araçtan inerek kaputa düşen çocuğu diğer yaralıların yanına indirdi. Ardından yeniden aracına binen sürücü, yerde bulunan yaralıların üzerinden geçerek olay yerinden uzaklaştı. Baba Adem (37), anne Şeymanur (32) ile çocukları Muhammet Celal (7) ve Nisa (5), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan aile taburcu edildi.
Soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerinden aracın plakası ve sürücünün kimliği belirlendi. Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan M.R.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.R.Y., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Sürücüye ayrıca trafik kurallarını ihlal ve kaza yerinden ayrılması nedeniyle 47 bin 246 TL para cezası uygulandı, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Otomobil ise trafikten men edildi.
"ARAÇ BİZİM ÜZERİMİZDEN GEÇİP GİTTİ"
Yaşadığı dehşeti anlatan baba Adem Aksaç, çocuklarını parktan aldıktan sonra evlerine döndükleri sırada kazanın meydana geldiğini belirterek, "Kendi şeridimizde seyir halindeydik. Bir araç bir anda önümüze çıkarak bize çarptı. Çarpmanın etkisiyle hepimiz havaya savrulduk. Daha sonra şahsın bizim üzerimizden geçip gittiğini gördüm. O an şuurum yerinde değildi. Sonradan güvenlik kamerası görüntülerini izleyince psikolojim daha da bozuldu" dedi.
"ÇOCUKLARIM KORKU İÇİNDE"
Kazanın ardından hem kendisinin hem de ailesinin ciddi şekilde etkilendiğini söyleyen Aksaç, "İki kolum alçıda, vücudumuzun çeşitli yerlerinde yaralar var. Eşimin ve çocuklarımın da yaraları ve kırıkları bulunuyor. En ağır olan ise yaşadığımız psikolojik travma. Çocuklarım korku içinde, biz de aynı durumdayız. Kimsenin böyle bir olay yaşamasını istemem" diye konuştu.
Kazanın kendileri için bir trafik kazasının ötesine geçtiğini ifade eden Aksaç, "Eğer çarptıktan sonra dursaydı, ‘Kazadır, insanlık hali' der geçerdik. Ama eşimin ve çocuklarımın üstünden bile bile geçmesi bizi derinden yaraladı. O an hayatın bittiğini düşündüm. Çocuklarım gözümün önüne geldi. Tek isteğimiz adaletin yerini bulması ve başka insanların canının yanmaması. Bu olay sadece bizim ailemizin başına gelmedi, yarın başkasının da başına gelebilir." dedi.
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