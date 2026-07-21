Önemli gelir kapısı. 100 TL'ye alıp 120 liraya satıyorlar. Günlük bin 500 lira kazanıyorlar
21.07.2026 11:33
Osmaniye'de sezonun ilk bamya hasadı başladı. Sultani çeşidi bamyanın tarlada kilogram fiyatı 110 ila 120 TL arasında değişiyor.
Türkiye'nin bamya üretiminde ilk sırada yer alan Osmaniye'de sezonun ilk bamya hasadı başladı. Kentte hasadın yaklaşık 5 ay boyunca aralıksız devam etmesi bekleniyor.
Osmaniye'de yüzlerce üretici ailenin geçim kaynağı olan bamya, Türkiye'nin birçok iline gönderilerek sofralara ulaşıyor. Cevdetiye beldesinde yetiştirilen Sultani çeşidi bamya, üreticiden kilogramı 110 ila 120 liradan alıcı buluyor.
YAĞMURLAR SEBEBİYLE HASAT GEÇ BAŞLADI
"Yağmurlardan dolayı bamya hasadı geç başladı, 5 aylık uzun bir hasat sezonu geçiriyoruz" diyen üretici Mustafa Kayaoğlu, “Osmaniye'de bamya üreticisiyim, aynı zamanda pazarlamasını da yapıyorum. Türkiye'nin 81 iline, farklı şehirlere otobüs ve jet araçlarıyla sevkiyat gerçekleştiriyoruz. Osmaniye, bamya üretiminde Türkiye'nin ilk sırasında yer alıyor” dedi.
Osmaniye'de 4 bin 500 ile 5 bin dönüm ekili bamya arazisi bulunduğunu belirten Kayoğlu, verimin yüksek olduğunu ve sultani bamyası ürettiklerini ve mahsulün birçok ile gönderildiğini ifade etti.
BİRÇOK AİLEYE İSTİHDAM SAĞLIYOR
Kayaoğlu, “Bamya üretimi Osmaniye'de yaklaşık 500 aileye istihdam sağlıyor. Özellikle yaz aylarında çalışan mevsimlik işçiler için önemli bir gelir kapısı oluşturuyor. Bazı üreticiler ise yarıcılık usulü, yani yüzde 50 paylaşım sistemiyle hasat yaptırıyor. Bölgede işçilik düzeni bu şekilde ilerliyor” ifadelerini kullandı.
"100 TL'YE ALIYORUZ, ŞEHİR DIŞINA 120 TL'DEN SATIYORUZ"
“İşçi yevmiyeleri bin 400, bin 500 lira arasında değişiyor” diyen Kayoğlu, "Şu anda üreticiden bamyayı 100 liraya alıyoruz, şehir dışına ise 110-120 lira arasında satıyoruz. Bunun komisyonu, nakliyesi ve fire payı bulunuyor. Pazarlardaki fiyatların daha yüksek olmasının nedeni de bu maliyetlerdir" dedi.
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