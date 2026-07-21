Önemli gelir kapısı. 100 TL'ye alıp 120 liraya satıyorlar. Günlük bin 500 lira kazanıyorlar

"Yağmurlardan dolayı bamya hasadı geç başladı, 5 aylık uzun bir hasat sezonu geçiriyoruz" diyen üretici Mustafa Kayaoğlu, “Osmaniye'de bamya üreticisiyim, aynı zamanda pazarlamasını da yapıyorum. Türkiye'nin 81 iline, farklı şehirlere otobüs ve jet araçlarıyla sevkiyat gerçekleştiriyoruz. Osmaniye, bamya üretiminde Türkiye'nin ilk sırasında yer alıyor” dedi.

Osmaniye'de 4 bin 500 ile 5 bin dönüm ekili bamya arazisi bulunduğunu belirten Kayoğlu, verimin yüksek olduğunu ve sultani bamyası ürettiklerini ve mahsulün birçok ile gönderildiğini ifade etti.