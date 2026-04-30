Orijinal parçaları denizin dibinde. 68 yıl önce yıkılmıştı, yeniden inşa ediliyor
30.04.2026 12:18
İHA
İstanbul Karaköy’de yer alan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii, 68 yıl önce yıkılmasının ardından ihya edilerek yeniden ibadete açılmaya hazırlanıyor.
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii, yıkılmasının üzerinden 68 yıl sonra, yapılan ihale ile orijinalindeki gibi yeniden ayağa kaldırılıyor. 1903 yılında II. Abdülhamid döneminde bugünkü formuna kavuşan cami, Art Nouveau tarzında İtalyan mimar Romano Dranco tarafından tekrar inşa edildi.
1958 yılında yıkılan ve dönemin en süslemeli yapılarından biri olarak bilinen cami, uzun yıllar ihya edilmeyi bekledi. 2020 yılında alınan ihya kararıyla birlikte süreç başlatılırken, mülkiyete ilişkin hukuki sürecin tamamlanmasının ardından alan tamamen Vakıflar’a devredildi. Bu gelişmenin ardından caminin ince işçiliğiyle öne çıkan bir sanat eseri niteliğindeki cami, özgün mimarisine sadık kalınarak birebir yeniden inşa ediliyor.
''BİBLO GİBİ BİR ESERDİ''
Çalışmaların Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü ve caminin yıkıldığı yerde ve aynı proje esas alınarak yapıldığı öğrenildi. Drone ile kaydedilen görüntülerde, caminin çelik konstrüksiyon iskeletinin hızla yükseldiği ve sahada yoğun bir çalışma yürütüldüğü görüldü.
Araştırmacı yazar Tolga Saçıkara yaptığı açıklamada, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii’nin Osmanlı’nın son dönem mimarisinin en dikkat çekici eserlerinden biri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Sultan II. Abdülhamid Han tarafından 1903 yılında inşa ettirilen bu yapı, süreç içerisinde çeşitli yıkımlara maruz kalmış. Dönemin ünlü İtalyan mimarı Raimondo D’Aronco imzası taşıyan eser, Art Nouveau (Yeni Sanat) üslubuyla inşa edilmişti. 1958 yılına gelene dek Karaköy’ün en süslemeli ve zarif camisi olarak bilinen bu yapıdan, Şevket Eygi de meşhur 'Cami Kıyımı' kitabında bahseder. Adeta biblo gibi bir eserdi”
"ORİJİNAL PARÇALARI DENİZİN ALTINDA"
Saçıkkara, caminin yeniden ihya sürecine ilişkin ise "Aslında, 1958 yılında caminin sökülüp Kınalıada’ya taşınması planlanıyor. Ancak taşınma sırasında geminin batmasıyla birlikte birçok parçası Boğaz’ın sularına gömülüyor. Sadece iki parçalık bir kısmı kurtarılıyor'' dedi.
Vakıflardan alınan bilgilere göre caminin aslına uygun şekilde, özgün mimarisine sadık kalınarak inşa edildiği ve önümüzdeki Ramazan ayında ibadete açılmasının planlandığı ifade edildi.
