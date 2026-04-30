Orijinal parçaları denizin dibinde. 68 yıl önce yıkılmıştı, yeniden inşa ediliyor

Çalışmaların Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü ve caminin yıkıldığı yerde ve aynı proje esas alınarak yapıldığı öğrenildi. Drone ile kaydedilen görüntülerde, caminin çelik konstrüksiyon iskeletinin hızla yükseldiği ve sahada yoğun bir çalışma yürütüldüğü görüldü.

Araştırmacı yazar Tolga Saçıkara yaptığı açıklamada, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii’nin Osmanlı’nın son dönem mimarisinin en dikkat çekici eserlerinden biri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Sultan II. Abdülhamid Han tarafından 1903 yılında inşa ettirilen bu yapı, süreç içerisinde çeşitli yıkımlara maruz kalmış. Dönemin ünlü İtalyan mimarı Raimondo D’Aronco imzası taşıyan eser, Art Nouveau (Yeni Sanat) üslubuyla inşa edilmişti. 1958 yılına gelene dek Karaköy’ün en süslemeli ve zarif camisi olarak bilinen bu yapıdan, Şevket Eygi de meşhur 'Cami Kıyımı' kitabında bahseder. Adeta biblo gibi bir eserdi”