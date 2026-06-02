Orman yangınında ortaya çıkmıştı. Definecilerin hedefi oldu

Tarihte krallar, prensler veya çok soylu ve zengin kişiler için bir veya birden fazla mezarın üzerine yığılmış toprak ve taşlardan oluşturulan anıtsal mezar tepelere “tümülüs” deniyor.

Tümülüs dışarıdan bakıldığında doğal bir tepe gibi görünür ancak içinde özenle inşa edilmiş mezar odaları barındırır. Mezar odalarında genellikle ölen kişiye ait değerli eşyalar, silahlar, takılar ve seramikler yer alır.

Türkiye'de özellikle İç Anadolu (Gordion/Frigler) ve Ege (Lidya) bölgelerinde yoğunlaşırlar.

Dünyanın farklı yerlerinde (Orta Asya, Avrupa, Amerika) benzer örnekler var.