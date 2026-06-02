Orman yangınında ortaya çıkmıştı. Definecilerin hedefi oldu
02.06.2026 10:34
Çanakkale'nin Çınarlı köyünde geçen yıl meydana gelen orman yangınları sonrası açığa çıkan tümülüs, definecilerin hedefi oldu.
Çanakkale'nin Çınarlı köyü yakınlarında geçen yıl 11 Ağustos'ta çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 12 Ağustos'ta kontrol altına alındı.
Yangında özellikle Güzelyalı bölgesinde birçok ev zarar gördü, 570 hektarlık orman alevlerden etkilendi.
Yangının ardından merkeze bağlı Güzelyalı köyü yakınlarında ortaya çıkan tümülüs ise definecilerin hedefi oldu.
Tümülüste kazı yapan definecilerin, içerisinde tünel oluşturduğu görüldü.
TÜMÜLÜS NEDİR?
Tarihte krallar, prensler veya çok soylu ve zengin kişiler için bir veya birden fazla mezarın üzerine yığılmış toprak ve taşlardan oluşturulan anıtsal mezar tepelere “tümülüs” deniyor.
Tümülüs dışarıdan bakıldığında doğal bir tepe gibi görünür ancak içinde özenle inşa edilmiş mezar odaları barındırır. Mezar odalarında genellikle ölen kişiye ait değerli eşyalar, silahlar, takılar ve seramikler yer alır.
Türkiye'de özellikle İç Anadolu (Gordion/Frigler) ve Ege (Lidya) bölgelerinde yoğunlaşırlar.
Dünyanın farklı yerlerinde (Orta Asya, Avrupa, Amerika) benzer örnekler var.