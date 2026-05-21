Ormandaki yangından sonra her yerde çıkmaya başladı. Fiyatı gram altından fazla

Son zamanlarda kuraklık nedeniyle nadir görülen kuzugöbeği mantarının tazesinin kilosu bin TL'ye, kurutulmuşu ise 7 bin 500 TL'ye satılıyor. Gram altının fiyatı ise 6 bin 600- 6 bin 700 TL dolaylarında seyrediyor.

Kuzugöbeği mantarı bu hafta etkili olan yağışların ardından Osmaneli, Borcak, Büyükyenice ve Kızılöz köylerindeki ormanlık alanda yeniden kendini gösterdi.

Köylüler ellerinde sopalarla kuzugöbeği mantarı toplamak için mesaiye başladı.