Ormandaki yangından sonra her yerde çıkmaya başladı. Fiyatı gram altından fazla

21.05.2026 10:30
Bilecik'te geçen sene yanan 140 bin hektarlık orman bölgesi yeniden yeşermeye başladı. Köylüler, yanan bölgelerden adeta kuzugöbeği mantarı fışkırmaya başladığını söyledi. Kurutulmuş mantarın kilo fiyatı, gram altını geçmiş durumda.
Temmuz 2025'te Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan ve Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangını beş günde kontrol altına alınabilmişti.
Yangında 140 bin hektarlık orman alan kül olurken, 1 mahalle komple yanmış, 14 köy hasar görmüştü.
Son zamanlarda kuraklık nedeniyle nadir görülen kuzugöbeği mantarının tazesinin kilosu bin TL'ye, kurutulmuşu ise 7 bin 500 TL'ye satılıyor. Gram altının fiyatı ise 6 bin 600- 6 bin 700 TL dolaylarında seyrediyor.
Kuzugöbeği mantarı bu hafta etkili olan yağışların ardından Osmaneli, Borcak, Büyükyenice ve Kızılöz köylerindeki ormanlık alanda yeniden kendini gösterdi.
Köylüler ellerinde sopalarla kuzugöbeği mantarı toplamak için mesaiye başladı.
"BİR GÜNDE 6-7 KASA TOPLADIM"
Kuzugöbeği mantarı arayan yöre sakinlerinden Recep Apak, kuzugöbeği mantarının orman yangınlarından sonra her yerden fışkırdığını söyledi.
Apak, "Bu mantar 10 Mart'ta başlar, Mayıs 25'ine kadar devam der. Hava şartları rutubetli giderse, yağış yağarsa bunun arkası kesilmez bu süre daha da devam eder. Bir gün araziye gittim, Büyükyenice'nin Kızılöz mezarlıklar tarafına. Mübarek sanki elinle ekmişsin gibi, yani ekilmiş gibi. O gün aşağı yukarı 6-7 kasa mantar topladım ve tamamı 30 kiloydu." diye konuştu.
"YANIK YERLERDE DAHA ÇOK ÇIKIYOR"
Apak konuşmasının devamında, "Yangın zamanı büyük iş makineleri yol açarken, toprağı kabarttığı yerlerde çok mantar oluyor. Atıyorum, bu arkamız yeşillik. Bu yeşilliklerde arasan bile bulamazsın. İklim orası değil. Yangının külünün doğaya dağılmasından sonra oluşan bir etkileşim sonrası mantar fışkırdı. Yani yanık yerlerde daha çok çıkıyor." dedi.
"SOĞANLI KAVURMASINI ÇOK SEVDİM"
Recep Apak mantardan yaptıkları yemekler hakkında bilgi vererek, "Vallahi ben soğanlı kavurmasını çok sevdim. Hanım dolmasını yaptı, bulgurla; o daha başka oldu. Ondan sonra kaşarlısını yaptık, fırına sürdük. Yumurtalısını yaptık. Yani her türlü bunun yemeği olabiliyor." ifadesini kullandı.