Ormanın hayaleti olarak biliniyor. Türkiye'de nadir görülüyor, nesli tükenme tehlikesi altında
11.05.2026 15:11
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşakları görüntüledi.
FOTOKAPANLAR YAKALADI
Türkiye'de nadir görülen türlerden birisi olan ve 'ormanın hayaleti' olarak adlandırılan vaşaklar, yerleştirilen fotokapanlar ile görüntülendi.
Görüntülerde vaşakların ormanda yürüdüğü görülüyor.
