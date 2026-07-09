Osmanlı'dan NATO Zirvesi'ne uzandı. Dünya liderleri Trabzon tereyağını tattı

Esnaf Tülay Marabaoğlu, "Trabzon tereyağı Karadeniz'in patentli bir ürünü. Doğal olarak üretiliyor. Müşterilerimiz genellikle süt kaymağı oranı yüksek olanı tercih ediyorlar. Eskiden yayıklarda sallama usulü yapılan tereyağlar artık kalmadı. Artık krom yayıklarda üretim yapılıyor. Sütü kaynatarak tereyağı yapıyoruz. Böylelikle yemeklik ve kahvaltılık ayrımına gerek kalmıyor. Kaliteli olduğu için Trabzon tereyağı kendini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kadriye Öztürk ise Trabzon tereyağının uluslararası bir organizasyonda tercih edilmesinin kent adına gurur verici olduğunu belirterek, "Haberlerde Trabzon tereyağı ismini görünce gururlandım. En doğal tereyağı Trabzon'da üretiliyor. Çok sarı renkte olan tereyağlarıyla ilgili yanlış bir algı var. Katkılı tereyağları daha sarı olur. Doğal tereyağı ise damakta yapışmaz. Şehir dışından da yoğun talep görüyoruz" dedi.