Osmanlı'dan NATO Zirvesi'ne uzandı. Dünya liderleri Trabzon tereyağını tattı
09.07.2026 14:13
Osmanlı'dan günümüze uzanan üretim geleneğiyle öne çıkan Trabzon tereyağı, NATO Zirvesi'nin resmi akşam yemeği menüsünde yer aldı.
TRABZON TEREYAĞINA NATO GURURU
Osmanlı Devleti'nin resmi yıllıkları olan vilayet salnamelerinde kalitesiyle öne çıkan, Karadeniz'in zengin floraya sahip yaylalarında asırlardır geleneksel yöntemlerle üretilen Trabzon tereyağı, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde dünya liderlerinin sofrasında yer aldı.
Trabzon'da tereyağı üretimi Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. Karadeniz'in zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarında doğal olarak beslenen büyükbaş hayvanlardan elde edilen süt, tereyağına kendine özgü aroma ve lezzet kazandırırken, kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel üretim yöntemi de günümüze kadar korunuyor.
Katkı maddesi kullanılmadan, doğal yayla sütü ve geleneksel yayık yöntemiyle üretilen Tonya tereyağı, 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.
Osmanlı döneminde vilayet salnamelerinde de adı geçen Trabzon tereyağı, bugün diplomasi sofralarında Türkiye'nin gastronomi mirasını temsil ediyor. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen resmi akşam yemeğinde ikram edilen Trabzon tereyağı, Karadeniz'in yüzyıllık üretim geleneğini dünya liderlerinin sofrasına taşıdı.
"NATO Zirvesi'nde Trabzon tereyağının başlangıç menüsünde yer alması bize çok büyük bir gurur verdi"
Avrasya Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Trabzon Gastronomi Derneği Başkanı Emre Murat, Trabzon mutfağında tereyağının önemine dikkat ederek, NATO Zirvesi'nde Tonya tereyağının tercih edilmesinin kendilerini gururlandırdığını söyledi. Murat, "Tatlısından çorbasına, yemeğinden ara sıcaklarına tüm lezzetlerimizde tereyağımız vardır. NATO Zirvesi'nde Trabzon tereyağının başlangıç menüsünde yer alması bize çok büyük bir gurur verdi. Jersey ırkı ineklerimizin olması ve Tonya ilçemizin zengin bir bitki örtüsüne sahip olması en büyük özelliğimiz. Tonya sanayiden, kirlilikten uzak bir ilçe. Orada mümkün olabildiğince daha doğal ürünler yetişiyor. Otlayan ineklerin sütünün daha kaliteli olmasını sağlıyor. Tonya tereyağının üretimi noktasında en büyük özelliği oluyor. Tereyağı mutfak için çok önemli bir gıda. Gurur verici ama bir yandan da şaşırmıyoruz. Tonya tereyağımız 140 yıllık bir geçmişe sahip. 1887'li yıllarda Trabzon vilayetinin salnamelerinde de adı geçen, o dönemlerde padişahlara verilen üründen bahsediyoruz. Tonya tereyağının bu anlamda gerçekten çok büyük bir ünü var. O zamandan seçkin mutfaklara giren bu lezzetin NATO Zirvesi'nin mutfağında yer alması, bizi şaşırtmıyor da olsa tabii ki gururlandırıyor" dedi.
"VATANDAŞIN COĞRAFİ İŞARET AMBLEMİNE DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR"
Tüketicilerin coğrafi işaretli ürünleri tercih etmesi gerektiğini ifade eden Murat, sahte ürünlere karşı uyarılarda bulundu.
Murat, "2017 yılında coğrafi işaretli ürün oldu. Bu çok önemli. Vatandaşın tereyağını ayırt etmesi için özellikle coğrafi işarete dikkat etmeleri gerekiyor. Ambalajların üzerinde coğrafi işaret amblemleri olması gerekir. Özellikle bunu gördüğünüzde korkmadan satın alabilirsiniz. Bunların denetimleri çok sıkı yapılıyor. Gıda terörü olarak adlandırabileceğimiz pek çok yapı var. Ne yazık ki sarı hale getirebilmek için gıda boyaları ve zerdeçallar katılabiliyor" şeklinde konuştu.
"TRABZON TEREYAĞI KARADENİZ'İN PATRENTLİ BİR ÜRÜNÜ"
Esnaf Tülay Marabaoğlu, "Trabzon tereyağı Karadeniz'in patentli bir ürünü. Doğal olarak üretiliyor. Müşterilerimiz genellikle süt kaymağı oranı yüksek olanı tercih ediyorlar. Eskiden yayıklarda sallama usulü yapılan tereyağlar artık kalmadı. Artık krom yayıklarda üretim yapılıyor. Sütü kaynatarak tereyağı yapıyoruz. Böylelikle yemeklik ve kahvaltılık ayrımına gerek kalmıyor. Kaliteli olduğu için Trabzon tereyağı kendini gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Kadriye Öztürk ise Trabzon tereyağının uluslararası bir organizasyonda tercih edilmesinin kent adına gurur verici olduğunu belirterek, "Haberlerde Trabzon tereyağı ismini görünce gururlandım. En doğal tereyağı Trabzon'da üretiliyor. Çok sarı renkte olan tereyağlarıyla ilgili yanlış bir algı var. Katkılı tereyağları daha sarı olur. Doğal tereyağı ise damakta yapışmaz. Şehir dışından da yoğun talep görüyoruz" dedi.
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