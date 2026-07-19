Otel odasında sır ölüm. AFAD ekipleri çağrıldı, içeri oksijen tüpü ve maskeyle girdiler

Olay, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Akkuyu Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir hafta önce Ankara'dan tatil için Antalya'ya gelen Orhan Akyol (28), Konyaaltı ilçesindeki bir süit otele yerleşti. En son 2 gün önce çalışanlar tarafından görülen Akyol, kaldığı odanın kapısına ‘Rahatsız etmeyin' yazısı astı.



Bugün öğlen saatlerinde odayı boşaltması gereken Akyol'un kapısını çalan otel görevlileri, yanıt alamayınca odaya girdiklerinde Akyol'u hareketsiz şekilde buldu.