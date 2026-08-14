Otluk alandaki yangın garaja sıçradı
14.08.2026 15:35
Tekirdağ’da yangın sırasında apartman sakinleri evlerini tahliye etti. Genç kız, kardeşini kucağına alarak binadan çıkarken, garaj kullanılamaz hale geldi.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek 3 katlı binanın garajına sıçradı.
Bina sakinleri alevlere kendi imkanlarıyla müdahale ederken, yangın sırasında panik yaşandı.
Rumeli Mahallesi Tanpınar Sokak’ta öğle saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede çevreye yayıldı.
Alevlerin binanın garajına ulaşması üzerine apartmanda yaşayanlar evlerini tahliye etti.
İtfaiye ekipleri gelene kadar yangına müdahale etmeye çalışan vatandaşlar, küreklerle alevlerin üzerine toprak attı, hortum ve kovalarla su taşıdı. Dumanın binayı kaplamasıyla bazı vatandaşlar gözyaşları içinde evlerinden çıktı.
Yangın sırasında genç bir kız da kardeşini kucağına alarak binadan uzaklaştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Garaj kullanılamaz hale gelirken binanın dış cephe kaplamasında da zarar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ekiplerince inceleme başlatıldı.
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