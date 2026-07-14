Otobüsteki gizli bölmeden servet çıktı
14.07.2026 09:59
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkan ve Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo gümrüğüne giren Türkiye plakalı bir otobüsten servet çıktı. Piyasa değeri 75 bin 337 euro, yani 4 milyon 35 bin 807 TL olan altın takılar ele geçirildi.
Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Kosova'ya giden Türk plakalı otobüs, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na girdi.
Şoför, kabin görevlisi ve yolcular, gümrük görevlilerine beyana tabi herhangi bir ticari eşya, kıymetli maden veya nakit para taşımadıklarını bildirdi.
GİZLİ BÖLMEDE BULUNDU
Risk analizi çerçevesinde detaylı aramaya alınan otobüste ekipler, motor kaputunda değişiklik fark etti. İncelemeler sonucu havalandırma kanalına özel olarak hazırlanmış gizli bir bölme tespit edildi.
Bölmeden çıkarılan 6 plastik paket içerisinde yapılan incelemede, 14 ayar toplam 717,50 gram ağırlığında zincir, bilezik ve yüzüklerden oluşan 398 adet altın takı bulundu.
OTOBÜS GÖREVLİSİNE AİT ÇIKTI
Ele geçirilen altın takıların toplam değerinin 75 bin 337,50 euro, yani 4 milyon 35 bin 807 TL olduğu açıklandı.
Sonrasında altın takıların Türk vatandaşı otobüs görevlisi B.B.'ye ait olduğu belirlendi.
Olaya ilişkin Haskovo Bölge Savcılığı'nın gözetiminde gümrük memuru tarafından ön soruşturma başlatıldı.