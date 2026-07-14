Otobüsteki gizli bölmeden servet çıktı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkan ve Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo gümrüğüne giren Türkiye plakalı bir otobüsten servet çıktı. Piyasa değeri 75 bin 337 euro, yani 4 milyon 35 bin 807 TL olan altın takılar ele geçirildi.