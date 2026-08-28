Otomobil, traktör ve iki minibüs birbirine girdi
28.08.2026 13:36
Bingöl Solhan ilçesinde bir otomobil, iki minibüs ve bir traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza Solhan ilçesi Mehmet Türkseven Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan 1 otomobil, 2 minibüs ve 1 traktör henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, şans eseri kazada kimse yaralanmadı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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