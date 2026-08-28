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Otomobil, traktör ve iki minibüs birbirine girdi

28.08.2026 13:36

İHA

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Bingöl Solhan ilçesinde bir otomobil, iki minibüs ve bir traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Otomobil, traktör ve iki minibüs birbirine girdi
IHA

Kaza Solhan ilçesi Mehmet Türkseven Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan 1 otomobil, 2 minibüs ve 1 traktör henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Otomobil, traktör ve iki minibüs birbirine girdi 1
IHA

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, şans eseri kazada kimse yaralanmadı.

Otomobil, traktör ve iki minibüs birbirine girdi 2
IHA

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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