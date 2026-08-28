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Otoyol gişelerinde durdurulmuştu. Protez bacağından uyuşturucu çıktı

28.08.2026 14:21

DHA

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Bursa'da ihbar üzerine otoyol gişelerinde durdurulan araçta gözaltına alınan Suriye uyruklu şahsın protez bacağından 830 gram metamfetamin ele geçirildi.

Otoyol gişelerinde durdurulmuştu. Protez bacağından uyuşturucu çıktı
DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürttüğü çalışmalar kapsamında gelen bir ihbarı değerlendirerek bir aracı takibe aldı.

Otoyol gişelerinde durdurulmuştu. Protez bacağından uyuşturucu çıktı 1
DHA

Araç, İstanbul-İzmir Otoyolu Osmangazi ilçesi Karabalçık Kuzey Gişeleri'nde sabah saatlerinde durduruldu.

 

Araçta bulunan Suriye uyruklu H.A. ekipler tarafından gözaltına alınırken, şüphelinin üst aramasında protez bacağının içerisine gizlenmiş paketler halinde toplam 830 gram metamfetamin ele geçirildi.

Otoyol gişelerinde durdurulmuştu. Protez bacağından uyuşturucu çıktı 2
DHA

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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