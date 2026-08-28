Otoyol gişelerinde durdurulmuştu. Protez bacağından uyuşturucu çıktı
28.08.2026 14:21
Bursa'da ihbar üzerine otoyol gişelerinde durdurulan araçta gözaltına alınan Suriye uyruklu şahsın protez bacağından 830 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürttüğü çalışmalar kapsamında gelen bir ihbarı değerlendirerek bir aracı takibe aldı.
Araç, İstanbul-İzmir Otoyolu Osmangazi ilçesi Karabalçık Kuzey Gişeleri'nde sabah saatlerinde durduruldu.
Araçta bulunan Suriye uyruklu H.A. ekipler tarafından gözaltına alınırken, şüphelinin üst aramasında protez bacağının içerisine gizlenmiş paketler halinde toplam 830 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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