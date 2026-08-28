Oynaya oynaya gözaltına alındı
28.08.2026 08:28
Aksaray'da enişte ile kayın arasındaki kavga polislerin araya girmesiyle sonlandı. Taraflardan biri gözaltına alınırken şarkı söyleyerek oynadı.
Aksaray’da enişte - kayın arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek aile kavgasına dönüştü.
Ppolis aracına bindirilmek istenen şüphelilerden birisi güçlükle, diğeri ise şarkı söyleyip oynayarak gözaltına alındı.
Olay Aksaray'da Büyük Bölcek Mahallesi'nde meydana geldi. Enişte ve kayıın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan kavgaya aile üyeleri de dahil oldu ve yaklaşık 20 kişi birbirine girdi.
Mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu haber verdi.
Ekipler kavgayı güçlükle ayırdı.
Buna rağmen enişte ve kaynının hala birbirlerinin üzerine koşmaya çalıştı. Polis tarafları gözaltına almak istedi.
Polislere güçlük çıkaran bir kişi güçlükle otomobile bindirilerek gözaltına alındı. Diğer şüpheli ise gözaltına alınırken şarkı söyleyerek oynadı.