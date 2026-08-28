Oynaya oynaya gözaltına alındı

Olay Aksaray'da Büyük Bölcek Mahallesi'nde meydana geldi. Enişte ve kayıın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan kavgaya aile üyeleri de dahil oldu ve yaklaşık 20 kişi birbirine girdi.

Mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu haber verdi.