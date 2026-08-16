Özel kafeslerde korunuyorlar, tanesi 5 milyon TL. Dünyanın dört bir yanından Erzurum'a geliyorlar

Budak, Türkiye ve Avrupa genelinde yılda bir festival yaptıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Erzurum'da, Türkiye geneli güvercin güzellik sergisi yapıyoruz. Bütün illerden yüksek katılım var. Herkes kuşlarını getirip burada sergiliyor. Yaklaşık 200'e yakın kuşumuz var. Burada Arap, çakmaklı, mavi, kürenk ve miski dalında kuşlarımız var. Şu anda Türkiye'nin her tarafından, Avrupa'dan, İngiltere ve Almanya'dan katılım var. Kuşlarımız çok değerli, bunları özel kafeslerde besliyoruz. Fiyatları 100 binden başlıyor 5 milyon liraya kadar değerli kuşlarımız var."