Özel kuyuda 2,5 saatte pişiyor. Kilosu bin 800 lira, sadece süt kuzudan yapılıyor

Yaklaşık 35 yıldır aynı yöntemi uyguladıklarını ifade eden Güngör, "Kebabımızı yöremizde doğal ortamda beslenen süt kuzusu ve oğlaklardan hazırlıyoruz. Önce kuyumuzu iyice kızdırıyoruz. Etleri kuyuya yerleştirdikten sonra kapağını kapatıp kenarlarını özel çamurla tamamen sıvıyoruz. İçeriye hiçbir şekilde hava girmiyor. Et, yaklaşık 2 ila 2,5 saat boyunca kendi buharında ağır ağır pişiyor. Bu yöntem sayesinde hem suyunu kaybetmiyor hem de lokum gibi yumuşacık oluyor. Kuyudan çıktığı anda müşterilerimize sıcak olarak ikram ediyoruz" dedi.

Lezzeti tatmak için İstanbul'dan Gölhisar'a gelen Emre Yücel ise, "Türkiye'nin birçok yerinde kebap yedim ama Gölhisar kuyu kebabının tadı bambaşka. Etin yumuşaklığı, kokusu ve lezzeti gerçekten farklı. Sadece bu kebabı yemek için İstanbul'dan geldim. Verilen emeğe fazlasıyla değiyor. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.