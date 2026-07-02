Parkta buluştuğu boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçakladı
02.07.2026 17:52
Son Güncelleme: 02.07.2026 18:50
İstanbul Çatalca'da bir şahıs, millet bahçesinde buluştuğu boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçakladı. Kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Çatalca'da Kaleiçi Mahallesi'ndeki millet bahçesinde gerçekleşen olayda, boşanma aşamasındaki Adil Beysi ile eşi Damla Beysi konuşmak için parkta buluştu.
Taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Adil Beysi, yanında bulunan bıçakla eşi Damla Beysi'yi boğazından yaraladı.
Saldırının ardından çevrede bulunanlar şüpheliyi yakalamaya çalıştı. Adil Beysi, kaçarak ormanlık alana girip uzaklaştı.
İLK MÜDAHALEYİ ÇEVREDEKİLER YAPTI
Yaralanan Damla Beysi'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Bir kişi tişörtünü çıkararak kadının boğazına tampon uygularken, olay yerinin yakınındaki zabıta personeli de ilk müdahaleye destek verdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Damla Beysi ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kadının bilincinin açık olduğu öğrenildi.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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