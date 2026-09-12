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Parkta korkutan zorbalık: Üç çocuk gözaltında

12.09.2026 13:31

DHA

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Mardin'de oyun parkı içinde yanıcı maddeyle tutuşturdukları sopalarla çocukları korkutan 14-15 yaşlarındaki üç çocuk gözaltına alındı.

Parkta korkutan zorbalık: Üç çocuk gözaltında
DHA

Mardin'de tutuşturdukları sopalarla, parktaki çocukları korkutan üç çocuk gözaltına alındı.

 

Olay, 9 Eylül'de akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi.

Parkta korkutan zorbalık: Üç çocuk gözaltında 1
DHA

Bir grup çocuk, yanıcı maddeyle tutuşturdukları sopalarla parkta oyun oynayan çocukların üzerine doğru koşarak onları korkutmaya çalıştı.

 

Sopalar söndüğünde yeniden tutuşturan çocuklar, aynı hareketi birkaç kez tekrarladı.

 

Parktaki bazı çocuklar ise çığlık atarak kaçtı. Olay, cep telefonuyla görüntülendi.

ÜÇ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI 2
DHA

ÜÇ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, kimlikleri tespit edilen 14-15 yaşlarındaki üççocuk, tespit edilerek gözaltına alındı.

 

Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

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