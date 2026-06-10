Pastanede mide bulandıran görüntüler. Tatlının içinden çıktı

10.06.2026 15:09

İHA

Google'da NTV'yi tercih et

Şanlıurfa’da zabıta denetimi sırasında mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı unlu mamul işletmesi mühürlendi.

Pastanede mide bulandıran görüntüler. Tatlının içinden çıktı
IHA

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle birlikte Konuklu Mahallesi'nde faaliyet gösteren Konuklu Unlu Mamulleri isimli işletmesinde denetim gerçekleştirdi.

TATLININ İÇİNDEN BÖCEK ÇIKTI 1
IHA

TATLININ İÇİNDEN BÖCEK ÇIKTI

Denetim sırasında ürünlerin uygun şartlarda muhafaza edilmediği, üretim alanlarında hijyen standartlarının karşılanmadığı ve tüketiciyi yanıltıcı uygulamalara başvurulduğu tespit edildi. Tatlının içerisinden ise böcek çıktığı belirlendi.

Pastanede mide bulandıran görüntüler. Tatlının içinden çıktı 2
IHA

Ekiplerin incelemelerinde, içerisinde antepfıstığı olduğu belirtilen bazı ürünlerde Antepfıstığı yerine yerfıstığının kullanıldığı belirlendi. Halk sağlığını riske atan usulsüzlükler nedeniyle işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

 

Pastanede mide bulandıran görüntüler. Tatlının içinden çıktı 3
IHA

Denetim raporları doğrultusunda işletmeye 132 bin 108 TL idari para cezası uygulanırken, faaliyetlerine son verilerek iş yeri mühürlendi.

YASAL UYARI

ŞANLIURFA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ŞANLIURFA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.