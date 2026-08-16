Patagonya değil Adana. 200 dönümlük alana kurdu

Çukurova Üniversitesi Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Serpil Demirci Kayıran, kaktüslerin dikiminin volkanik kayaçlarla donatılmış alanda gerçekleştiğini söyleyerek, "Buradaki kaktüsler doğal türlerimiz değil. Asıl menşeyi sıcak ülkeler. Bu kaktüsler buraya uyum sağlamış bitkiler. Adana’nın sıcak olması bu kaktüslerin buraya uyum sağlamasını beraberinde getirdi. Kaktüsler çok fazla su istemeyen türlerdir ve Adana’da rahatlıkla yetişiyor" dedi.

Bahçede bulunan en önemli türlerden birinin ‘Agave Americana’ olduğunu dile getiren Kayıran, "Adı 'Sarı Sabır' olarak da geçen kaktüsler bahçemizde artık doğallaşmış durumda. Bu bitkiler 15 senede bir çiçek açıyor. Çiçek açtıktan sonra anaç birey ölüyor ve yavrular çoğalarak yaşamını sürdürüyor. Bunun dışında pek çok bitki çeşidimiz var. Kaktüsler sıcak habitatlara uyum sağlamış bitkilerdir, kendi içerisinde su depolayabiliyorlar. Adana’nın içerisinde bulunduğumuz 40 derecelik sıcaklığında rahatlıkla yetişip su istemeden yaşamına devam edebiliyorlar. Adana kaktüsler için uygun bir ortam sağlıyor diyebiliriz" ifadelerini kullandı.