Pazarcı isyan etti: "Pahalıyken alıyorlar, ucuzken almıyorlar"
19.08.2026 11:35
Son Güncelleme: 19.08.2026 11:48
Konya'da pazardaki fiyatların düştüğünü söyleyen bir esnaf, ürün pahalıyken talebin arttığını, ucuzladığında satış yapamadığını söyledi.
Konya'da bir pazar esnafı, fiyatların gerilemesine rağmen satışların durma noktasına geldiğini söyledi.
Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu saatlerde tezgahının başında olduğunu anlatan pazarcı esnafı, mısırın tanesini 5 liradan satmaya çalıştığını ancak alıcı bulamadığını belirtti.
Tüketici davranışlarının tersine döndüğünü savunan esnaf, ürün pahalıyken talebin arttığını, ucuzladığında ise tezgahının olduğunu gibi kaldığını savundu.
"UCUZKEN YEMİYORLAR, PAHALIYKEN YİYORLAR"
Konya'da yerel olarak yayın yapan Pusula Haber'e konuşan esnaf, "Her şey ucuz, halk yemiyor. Pahalıyken yiyorlar, ucuzken yemiyorlar. Beğendirmeye çalışıyoruz, beğenmiyorlar." ifadelerini kullandı.
Pazarcı esnafı, günde tek bir mısır bile satamadığını anlattı.
"SORUN TEZGAHTA DEĞİL, ALIM GÜCÜNDE"
Ürünün fiyatının üretici tarafındaki karşılığına da değinen pazarcı, sıcak altında tarlada çalışan çiftçinin emeğinin karşılığının bu rakam olmadığını söyledi.
Pazardaki fiyatlar gündeme geldiğinde ilk hedefin pazarcı esnafı olduğundan yakınan esnaf, sorunun tezgahta değil, alım gücünde olduğunu kaydetti.