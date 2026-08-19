Pazarcı isyan etti: "Pahalıyken alıyorlar, ucuzken almıyorlar"

Konya'da bir pazar esnafı, fiyatların gerilemesine rağmen satışların durma noktasına geldiğini söyledi.

Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu saatlerde tezgahının başında olduğunu anlatan pazarcı esnafı, mısırın tanesini 5 liradan satmaya çalıştığını ancak alıcı bulamadığını belirtti.

Tüketici davranışlarının tersine döndüğünü savunan esnaf, ürün pahalıyken talebin arttığını, ucuzladığında ise tezgahının olduğunu gibi kaldığını savundu.