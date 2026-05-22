Pazarı sel vurdu, kurbanlıklar mahsur kaldı
22.05.2026 13:05
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan yağışlı hava sonrası kurbanlık pazarı sele teslim oldu. Üreticiler, hayvanları kurtarmaya çalışıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarıları sonrası şiddetli yağışın etkili olduğu Hatay'da caddeler göle döndü. Kurban Bayramı için kurulan hayvan pazarını su bastı.
Birçok hayvan, sele kapılarak hayatını kaybetti.
Havanın aydınlanmasıyla birlikte üreticiler, suyun içerisinde kalan hayvanları kurtarmak için çalışma başlattılar. Ancak bunların da çoğunun yaşamını yitirdiği görüldü.
Üretici Halil İbrahim Arık, "Hayvan pazarının 3'te 2'si sular altında kaldı. Bir buçuk metre yükseldi. Karşı çadırdaki hayvanlar 1 metre suyun içerisinden kurtarıldı ve tepeye çıkartıldılar. Bizim 5 ton yememiz telef oldu. Selle birlikte çadırlarımız gitti. Pazarcı arkadaşlara rabbim yardım etsin." dedi.