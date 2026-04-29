Pazarın en büyüğü, fiyatın en küçüğü. 1 tonluk dev boğanın satışında şaşırtan rakam
29.04.2026 10:51
İHA
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Kurban Bayramı hareketliliği başlarken, Ürünlü Mahallesi’nden gelen bir satış haberi kurbanlık piyasasına damga vurdu.
Besici İsmail Oktay, çiftliğinin göz bebeği olan ve yaklaşık bir ton ağırlığa sahip Simental-Şarole melezi dev boğayı, piyasa ortalamasının çok altında bir rakamla, 400 bin liraya sattı.
BURSALI BESİCİDEN ÖRNEK YAKLAŞIM
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hareketlenen pazarlarda, özellikle bir ton ve üzeri ağırlığa sahip kurbanlıklar için talep edilen yüksek rakamlar tüketicilerin tepkisini çekerken, Bursalı besiciden örnek bir yaklaşım geldi. Simental ve şarole melezi olan dev boğa, 7 ortak tarafından satın alındı.
UÇUK RAKAMLARA GEREK YOK
Çiftliğinde 200 baş hayvanı bulunan besici İsmail Oktay, alım gücünün düşmesi nedeniyle fiyatlarda dengeli bir politika izlediklerini söyledi. Satışını gerçekleştirdiği boğanın geçen yıl nakliye sırasında ölümden döndüğünü anlatan Oktay, süreci şu sözlerle anlattı:
"Geçen sene satmaya kıyamadık, damızlık olarak besledik ve 5 yavrusunu aldık. 10 yavrusu daha olacak, bekliyoruz. Bu sene ise yaklaşık 400 bin lira bandında bir fiyata satışını yaptık. Piyasada çok uçuk rakamlar konuşuluyor ancak biz helal kazancı ve insanların ibadetlerini yerine getirebilmesini önemsiyoruz. Piyasanın altında bir fiyat belirleyerek hem müşterilerimizi üzmedik hem de satışımızı yaptık. Bu ağırlıktaki bir hayvan deveden bile daha ağırdır."
Kurbanlık hizmeti kapsamında kesim ve parçalama işlemlerini de üstlendiklerini belirten Oktay, maliyetlerdeki artışı fiyatlara tam olarak yansıtmadıklarını, amaçlarının tüm vatandaşların kurban ibadetini kolaylıkla yerine getirmesi olduğunu ifade etti.