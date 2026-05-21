Pazarlar hareketli. Fiyatı 450 bin TL, en gözdesi o oldu

Diyarbakır'dan Alanya'ya kurbanlık getiren Abdullah Elligül, satışlardan memnun olduklarını belirterek, "Diyarbakır'dan geliyorum. 25 kurbanlık getirdim. Allah'a şükür 22'sini sattım. 3 tane düve hala duruyor, müşteri var ama ben vermedim. Bu sene iyi verdik. Her şeyi ikiye katlamışlar ama biz hayvanımıza iyi fiyat verdik. En düşüğü 100 bin TL'ye verdim, en yükseği 315 bin TL'ye verdim" dedi.

Demirtaş Mahallesi'nde çiftliği bulunan Zeki Tunç ise pazarın en büyük kurbanlığını sattığını ifade ederek, "Benim çiftliğim Demirtaş'ta. 1 ton 200 kilogramlık danayı 450 bin TL'ye sattım. Normalde değeri 600 bin TL'ydi. Bu danayı doğudan, Diyarbakır'dan getiriyorum ve Alanya'da bakıyorum. Allah'a çok şükür satışlarımız iyi geçti. İnşallah seneye de herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Aksaray'ın Kutlu köyünden geldiğini söyleyen Aydın Bolakar da Alanya kurban pazarına 5 yıldır katıldığını belirterek, "Aksaray Kutlu köyünden geliyorum. Alanya pazarına 5 yıldır hayvan getiriyorum. Bu yıl 150 tane hayvan getirdim, 10 tanesini sattım. Kurbanlıklarımız her bütçeye uygundur. Fiyatlar 20 bin TL'den başlar 12- 13 bin TL'ye kadar kurbanlıklar var" ifadelerini kullandı.