Pelüş ayılı otomobilin sürücüsüne 41 bin lira ceza
01.07.2026 18:00
Bolu'da otomobilin arka camından sallandırdığı pelüş ayı ile gezen sürücüye 31 bin lira para cezası kesildi.
DHA
Bolu'da otomobilinin arka camına bağladığı pelüş ayı ile kentte turlayan 14 BE 103 plakalı otomobil sürücüsü, Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde gece bekçileri tarafından durduruldu.
DHA
Bekçiler tarafından kontrolde, sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi.
DHA
41 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Daha sonra olay yerine çağrılan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ehliyetsiz otomobil sürücüsü E.T.’ye ehliyetsiz araç kullanmak ve far donanımı ihlalinden dolayı 41 bin TL idari para cezası kesti.