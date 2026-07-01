NTV

Pelüş ayılı otomobilin sürücüsüne 41 bin lira ceza

01.07.2026 18:00

DHA

Google'da NTV'yi tercih et

Bolu'da otomobilin arka camından sallandırdığı pelüş ayı ile gezen sürücüye 31 bin lira para cezası kesildi.

Pelüş ayılı otomobilin sürücüsüne 41 bin lira ceza
DHA

Bolu'da otomobilinin arka camına bağladığı pelüş ayı ile kentte turlayan 14 BE 103 plakalı otomobil sürücüsü, Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde gece bekçileri tarafından durduruldu. 

Pelüş ayılı otomobilin sürücüsüne 41 bin lira ceza 1
DHA

Bekçiler tarafından kontrolde, sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi. 

41 BİN LİRA CEZA KESİLDİ 2
DHA

41 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Daha sonra olay yerine çağrılan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ehliyetsiz otomobil sürücüsü E.T.’ye ehliyetsiz araç kullanmak ve far donanımı ihlalinden dolayı 41 bin TL idari para cezası kesti.

Pelüş ayılı otomobilin sürücüsüne 41 bin lira ceza 3
DHA

 

 

Polis ekipleri tarafından bağlanan otomobil, çekici ile otoparka çekildi.