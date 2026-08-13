Perseid meteorları Karaman semalarında görüntülendi

Perseid meteor yağmuru, Dünya’nın Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının yörüngesinde bıraktığı toz ve kaya parçacıklarının atmosfere girerek yanmasıyla meydana geliyor.

Her yıl temmuz ve ağustos aylarında görülen Perseidler, en yoğun meteor yağmurlarından biri olarak biliniyor.