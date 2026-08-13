Perseid meteorları Karaman semalarında görüntülendi
13.08.2026 11:43
Karaman’da Perseid meteor yağmuru, Fisandun Barajı çevresinde gökyüzünü ışık izleriyle aydınlattı. Meteorlar saniyeler içinde kayboldu.
GÖKYÜZÜNDE IŞIK İZLERİ OLUŞTU
Halk arasında “yıldız kayması” olarak bilinen Perseid meteor yağmurunun izleri Karaman’da gökyüzünde fotoğraflandı.
Karaman’da belirli aralıklarla görülen Perseid meteorları, Dereköy sınırlarında bulunan Fisandun Barajı çevresinde gökyüzünde kısa süreli ışık izleri oluşturdu.
Şehir ışıklarının az olduğu baraj bölgesinde daha net görülebilen meteor geçişleri, karanlık gökyüzünde dikkat çekici görüntüler oluşturdu.
PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?
Perseid meteor yağmuru, Dünya’nın Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının yörüngesinde bıraktığı toz ve kaya parçacıklarının atmosfere girerek yanmasıyla meydana geliyor.
Her yıl temmuz ve ağustos aylarında görülen Perseidler, en yoğun meteor yağmurlarından biri olarak biliniyor.
SANİYELER İÇİNDE KAYBOLDULAR
Karanlık gökyüzünde ışık izleriyle bütünleşen manzara dikkat çekerken, saniyeler içinde kaybolan meteorlar seyri güzel görüntüler oluşturdu.
Meteor geçişleri uzun pozlama tekniğiyle kaydedildi ve çekilen karelerde meteorların ışık izleri net şekilde görüntülendi.
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