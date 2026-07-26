Pilot uygulama başladı, ilk hasat yapıldı

Kırsal kalkınmaya yönelik çalışmaların artarak sürdüğünü belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak kırsal mahallelerimizde üretimi destekleyen, üreticilerimize yeni gelir kapıları oluşturacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Pilot uygulama olarak denemelerini başlattığımız İpek Böceği Yetiştiriciliği Projemizden ilk etapta olumlu sonuçlar aldık. Proje ile hem geleneksel bir üretim kültürünü yeniden canlandırmayı hem de tarımsal üretimi çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz. Üreticilerimize sağlayacağımız teknik destek ve hibelerle bu alandaki üretimin yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Kırsal kalkınmayı güçlendirecek her projede üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.