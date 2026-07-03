Pişirmek bile zehrini yok etmiyor. Zehirsiz sanılanı bile katile dönüştürüyor

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, doğadan toplanan mantarların lezzetli ve protein kaynağı olduğu düşüncesiyle tüketildiğini söyledi.

İnsanların zehirli olmadığını düşünerek tükettikleri mantarlardan zehirlenebildiğini anlatan Çakır, "Çoğunlukla 'annem babam yiyordu, ben de yiyordum, geçen sene de yemiştik, bu mantarı biliyoruz zehirli değildi' diye acile gelenler oluyor. Bunun en önemli sebebi ise doğadaki zehirli mantarların spor yoluyla zehirsiz mantarları zehirli hale getirmesidir. Bazen sadece sporun konduğu yerde zehir olabiliyor, dolayısıyla bazen bir topluluk yiyor ama içinden bir kişi zehirleniyor, çünkü o kişi zehirli kısmı yemiştir." dedi.