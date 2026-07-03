Pişirmek bile zehrini yok etmiyor. Zehirsiz sanılanı bile katile dönüştürüyor
03.07.2026 15:02
Erzurum'da uzmanlar, doğadaki zehirli mantarların spor yoluyla zehirsiz mantarları da zehirli hale getirebildiğini belirterek, yıllardır güvenle tüketildiği düşünülen yabani mantarların dahi ölümcül zehirlenmelere yol açabileceği uyarısında bulundu.
Kentte doğadan topladıkları mantarları zehirsiz sanarak tüketen vatandaşlar, bulantı, kusma ve ishal gibi şikayetlerle acil servislere başvuruyor. Kent merkezi ve ilçelerden hastanenin acil servisine başvuran bazı hastalara mantar zehirlenmesi tanısı konuldu.
Hazirandan bu yana 30 hasta tedavi edilirken, 3 hastanın acil yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.
Uzmanlar, doğadan toplanan mantarların tanınıyor ya da daha önce tüketilmiş olmasının güvenli olduğu anlamına gelmediğini vurgulayarak, vatandaşlara kültür mantarı dışında mantar tüketmemeleri uyarısında bulundu.
SPOR YOLUYLA ZEHİRSİZ MANTARLARI DA ZEHİRLİYOR
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, doğadan toplanan mantarların lezzetli ve protein kaynağı olduğu düşüncesiyle tüketildiğini söyledi.
İnsanların zehirli olmadığını düşünerek tükettikleri mantarlardan zehirlenebildiğini anlatan Çakır, "Çoğunlukla 'annem babam yiyordu, ben de yiyordum, geçen sene de yemiştik, bu mantarı biliyoruz zehirli değildi' diye acile gelenler oluyor. Bunun en önemli sebebi ise doğadaki zehirli mantarların spor yoluyla zehirsiz mantarları zehirli hale getirmesidir. Bazen sadece sporun konduğu yerde zehir olabiliyor, dolayısıyla bazen bir topluluk yiyor ama içinden bir kişi zehirleniyor, çünkü o kişi zehirli kısmı yemiştir." dedi.
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